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Жители Санкт-Петербурга с размахом провожают зиму

12:48
  • воскресенье
  • 17 марта 2024

Завершается Масленичная неделя

С размахом провожают зиму в Санкт-Петербурге. Масленица - один из самых старинных праздников, удивительным образом сохранивший своё очарование с древних дохристианских времён до сегодняшнего цифрового века. Сквозь смену религий, эпох и культур, прошли простые соломенные куколки в тряпичных платьицах. Что-то есть в них такое глубинное, магическое, что хочется если не взять в руки, то хоть просто постоять рядом.
Масленица: история, традиции и обычаи самого веселого русского праздника

Самое главное развлечение Масленичной недели во все времена - это конечно, ярмарка.  Белорусское сало, грибочки солёные алтайские, домашнее варенье, рыба - всего этого не купишь в обычном магазине. Только здесь.

Разносолы, словно из русских сказок про скатерть-самобранку, буквально притягивают своими ароматами. Блины - это же только основа, важна и начинка. Особенно популярна палатка с крымскими угощениями.

Масленица в Петербурге - не только гуляния, но и дань уважения русским обычаям. В Этнографическом музее есть целый раздел, посвящённый этому обряду. Все экспонаты –  реальные масленичные атрибуты. Коньки, возки, сани - всё это учёные-этнографы собирали в экспедициях по деревням.

К старинным традициям рано или поздно примешиваются новые веяния. В одном из императорских парков Санкт-Петербурга, где Масленицу провожают каждую весну, начиная с XVIII века, придумали обычай - чёрное сердце.

"Написать на листке бумаги всё, что вас тревожит, всё, что хотелось бы чтобы ушло из жизни навсегда. Перечислить это в бумажке и бумажку положить вглубь чёрного сердца. Когда придёт время сжигать чучело, мы положим это сердце внутрь, и оно сгорит вместе со всеми бедами и проблемами", - пояснила заместитель директора по внешним связям ЦПКиО имени Кирова Алиса Нагорская.

Анна Морозова, «ТВ Центр»

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