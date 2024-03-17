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Армия России нанесла 50 мощных ударов по позициям ВСУ под Донецком

14:05
  • воскресенье
  • 17 марта 2024

Все цели поражены

В зоне СВО самые активные боевые действия сегодня разворачиваются на донецком направлении. В районах Очеретино, Усманово и Бердычи наши пилоты и артиллеристы нанесли 50 массированных ударов по позициям ВСУ. В результате противник потерял более 400 человек.

Нанесён удар по местам дислокации иностранных наёмников под Одессой
Нанесён удар "Солнцепёками" по укреплениям ВСУ под Донецком

Одновременно авиация ликвидирует объекты и инфраструктуру ВСУ в Часовом Яре и его окрестностях, не давая возможности украинским формированиям проводить ротацию.

А под Угледаром штурмом взят ещё один опорный пункт. В Харьковской области вместе с расчётом уничтожена очередная установка "Вампир" чешского производства, из которой бандеровцы обстреливали Белгородскую область, сообщает "ТВ Центр".

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