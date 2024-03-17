В столице провели второй розыгрыш призовых баллов акции "Миллион призов"

Победители получат уведомления

В Москве провели второй розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов". Победителями стали 629 075 человек. Всего за два дня призы получили 2 266 347 избирателей, проголосовавших с помощью ДЭГ.

После 12 часов счастливчикам отправят SMS-сообщения с номера DIT_MOS с уведомлением о призе. Для его получения нужно будет активировать уникальный код участника на сайте акции "Миллион призов".

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. Проголосовать онлайн на портале mos.ru можно до 20 часов 17 марта. При дистанционном голосовании избиратели принимают участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

На главный пост в России претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель исполкома партии "Новые люди" Владислав Даванков.

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