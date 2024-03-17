Собянин поблагодарил работников ЖКХ за профессионализм и мужество

Сегодня отмечается День работников ЖКХ

Сергей Собянин в День работников жилищно-коммунального хозяйства поблагодарил столичных коммунальщиков за высокий профессионализм, мужество и умение эффективно решать самые сложные задачи.

Мэр отметил, что Москва является лидером по созданию комфортной городской среды. В сфере ЖКХ столицы работает сплочённый коллектив, который круглосуточно обеспечивает надёжное и бесперебойное энерго-, водо-, тепло- и газоснабжение.

В кратчайшие сроки московские коммунальщики смогли возвести важные инженерные сооружения для военных, они также продолжают работы по восстановлению инфраструктуры городов-побратимов - Донецка и Луганска, написал Собянин у себя "ВКонтакте".

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