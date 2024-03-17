ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поблагодарил работников ЖКХ за профессионализм и мужество

17:10
  • воскресенье
  • 17 марта 2024

Сегодня отмечается День работников ЖКХ

Сергей Собянин в День работников жилищно-коммунального хозяйства поблагодарил столичных коммунальщиков за высокий профессионализм, мужество и умение эффективно решать самые сложные задачи.

Мэр отметил, что Москва является лидером по созданию комфортной городской среды. В сфере ЖКХ столицы работает сплочённый коллектив, который круглосуточно обеспечивает надёжное и бесперебойное энерго-, водо-, тепло- и газоснабжение.

В кратчайшие сроки московские коммунальщики смогли возвести важные инженерные сооружения для военных, они также продолжают работы по восстановлению инфраструктуры городов-побратимов - Донецка и Луганска, написал Собянин у себя "ВКонтакте".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Работники ЖКХ
Работники ЖКХ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.