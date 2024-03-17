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Явка на выборах президента России приближается к 70%

14:46
  • воскресенье
  • 17 марта 2024

Наблюдатели отмечают высокий уровень организации голосования

Явка на выборах президента России составила 66,54%. Сегодня - заключительный день голосования. Избирательные участки работают до 20 часов местного времени.

На Дальнем Востоке, где уже наступил вечер, выборы завершились. У жителей большинства регионов ещё есть возможность отдать свой голос. Это можно сделать на участке с помощью бумажного бюллетеня или терминала электронного голосования.

Дистанционно, через интернет, на специальных порталах имеют возможность принять участие в выборах жители 29 регионов, и в том числе Москвы. Система отлажена и готова к любым нагрузкам.

Данные о ходе голосования в режиме реального времени поступают в Центральную избирательную комиссию. О том, как проходит заключительный день голосования - Лилия Акиньшина (смотрите видео).

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