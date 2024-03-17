Веселье и блины: как Москва прощается с Масленицей

Праздник широко отмечают в столице

Сегодня Прощёное воскресенье, заканчивается Масленица. Одна из самых весёлых и уж точно самая сытая неделя в году. Главное блюдо - разумеется, блины. Их в столице выпекают в круглосуточном режиме. И по самым необычным рецептам.

Но праздником живота Масленица не ограничивается. В столице - народные гуляния, ледовое шоу, традиционные кулачные бои и конечно, сожжение чучела зимы.

Юлия Богоманшина узнала, как город отмечает праздник и каким его видит нейросеть (смотрите видео).

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