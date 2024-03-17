ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Веселье и блины: как Москва прощается с Масленицей

16:30
  • воскресенье
  • 17 марта 2024

Праздник широко отмечают в столице

Сегодня Прощёное воскресенье, заканчивается Масленица. Одна из самых весёлых и уж точно самая сытая неделя в году. Главное блюдо - разумеется, блины. Их в столице выпекают в круглосуточном режиме. И по самым необычным рецептам.

Но праздником живота Масленица не ограничивается. В столице - народные гуляния, ледовое шоу, традиционные кулачные бои и конечно, сожжение чучела зимы.

Юлия Богоманшина узнала, как город отмечает праздник и каким его видит нейросеть (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Масленица
Масленица
Масленица
Масленица
Масленица
Масленица
Масленица
Масленица
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.