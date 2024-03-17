Нижегородский: прошлое и настоящее рабочего района Москвы

Он активно развивается

Этот район - центр столичного старообрядчества. Каждую весну тут проходит ярмарка промыслов. Здешние места когда-то называли "рабочим районом" - здесь много предприятий и первый в России мясокомбинат.

Сейчас же территория буквально пронизана транспортными магистралями, и это удобно - можно успеть куда угодно. Всё это - о районе Нижегородский.

Как из индустриальной площадки он превращается в место, комфортное для жизни, увидела Наталья Бабкина (смотрите видео).

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