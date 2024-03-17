Результаты ДЭГ в Москве озвучат после закрытия участков в Калининградской области

После 21 часа по московскому времени 17 марта

Результаты дистанционного электронного голосования в Москве объявят после закрытия участков в Калининградской области. Об этом сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Она пояснила, что после 20:15 специалисты МГИК приступят к процедуре соединения ключей, и с этого момента будет дан старт подсчёту голосов. По закону публиковать результаты голосования можно только после 21:00 17 марта, когда голосование завершится во всех регионах.

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. Проголосовать онлайн на портале mos.ru можно до 20 часов 17 марта. При дистанционном голосовании избиратели принимают участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

На главный пост в России претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель исполкома партии "Новые люди" Владислав Даванков.

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