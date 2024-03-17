Армия России освободила Мирное в Запорожской области

Противник отступает

Российские войска в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Мирное Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Также за минувшие сутки Россия нанесла удары по местам сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров, пункту временной дислокации батареи зенитного ракетного комплекса IRIS-T в Одесской области; поражён цех сборки беспилотников в Черниговской области.

Силы ПВО сбили за сутки 168 украинских беспилотных летательных аппаратов, 23 реактивных снаряда РСЗО Vampire и ракету С-200.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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