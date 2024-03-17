Около 5 миллионов человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

Избирательные участки закроются в 20 часов

Более пяти миллионов человек проголосовали в Москве на выборах президента. Новые данные по состоянию на 15 часов озвучила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Всего к этому времени выдано 5 130 661 бюллетень, из них в ДЭГ – 3 515 605.

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. Проголосовать онлайн на портале mos.ru можно до 20 часов 17 марта. При дистанционном голосовании избиратели принимают участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

На главный пост в России претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель исполкома партии "Новые люди" Владислав Даванков.

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