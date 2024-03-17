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Явка на выборах президента России превысила 70%

16:38
  • воскресенье
  • 17 марта 2024

Сегодня - последний день голосования

Явка на выборах президента с учётом электронного голосования составила 70,81%. Новые данные по состоянию на 15:45 мск сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Как проходит третий день выборов президента России
Явка на выборах президента России приближается к 70%

В Москве на выборах отдали свои голоса более пяти миллионов избирателей. Примерно две трети из них предпочли проголосовать дистанционно.

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. Проголосовать онлайн на портале mos.ru можно до 20 часов 17 марта. При дистанционном голосовании избиратели принимают участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

На главный пост в России претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель исполкома партии "Новые люди" Владислав Даванков.

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