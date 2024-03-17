В Театре сатиры назвали дату прощания с Александром Ширвиндтом

Актёр ушёл из жизни 15 марта

Прощание с Александром Ширвиндтом пройдёт 18 марта в Театре сатиры. Траурная церемония начнётся в 13 часов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале театра.

Актёр и режиссёр Александр Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет. За свою жизнь он сыграл более ста театральных и киноролей. Широкому зрителю известны такие фильмы, как "12 стульев", "Бабник", "Самая обаятельная и привлекательная", "Зимний вечер в Гаграх", "Трое в лодки, не считая собаки", "Старики-разбойники".

Президент Владимир Путин назвал Александра Ширвиндта выдающимся актёром и режиссёром, ярким, мудрым и обаятельным человеком, легендой отечественного театра и кино.

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