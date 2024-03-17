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Святенко: избиратели в Москве по достоинству оценили систему ДЭГ

18:12
  • воскресенье
  • 17 марта 2024

В Москве избирательные участки открыты до 20:00

Москвичи положительно оценивают систему дистанционного электронного голосования. Такое мнение высказала сенатор Инна Святенко.

"Многие проголосовали электронно, и электронное голосование – это, конечно, большой плюс для тех, кто не хотел бы выходить из дома и отвлекаться от дел. В отличие от многих предыдущих выборов сейчас сами избирательные комиссии виртуально приходят к избирателю. И это стоит дорого, потому что мы видим и прозрачность выборов, мы видим, как работает штаб по наблюдению, и именно здесь сконцентрирована, пожалуй, вся информация", - отметила Святенко.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В Москве избирательные участки открыты до 20:00.

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