Святенко: избиратели в Москве по достоинству оценили систему ДЭГ

Москвичи положительно оценивают систему дистанционного электронного голосования. Такое мнение высказала сенатор Инна Святенко.

"Многие проголосовали электронно, и электронное голосование – это, конечно, большой плюс для тех, кто не хотел бы выходить из дома и отвлекаться от дел. В отличие от многих предыдущих выборов сейчас сами избирательные комиссии виртуально приходят к избирателю. И это стоит дорого, потому что мы видим и прозрачность выборов, мы видим, как работает штаб по наблюдению, и именно здесь сконцентрирована, пожалуй, вся информация", - отметила Святенко.