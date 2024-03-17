Памфилова заявила о беспрецедентном уровне DDoS-атак на систему ДЭГ

Атаки шли с Запада

Уровень DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования в ходе выборов президента беспрецедентен. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она напомнила, что в этом году ДЭГ проходило только в 29 регионах. Только такому числу субъектов можно было обеспечить полноценную защиту от атак.

"Хорошо, что мы не переборщили. Потому что тот уровень DDoS-атак, которые сейчас идут на ДЭГ, беспрецедентен. Бьют так, как мало не покажется, но мы это выдержим" - заявила она (цитата по РИА Новости).

Памфилова подчеркнула, что атаки шли с Запада.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В Москве избирательные участки открыты до 20:00.

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