Стала известна явка на выборах президента в новых регионах

Голосование продолжается третий день

Появилась официальная информация по явке на выборах президента России в новых регионах, передает РИА Новости.

Так, явка избирателей в Донецкой народной республике на 12:00 по Москве 17 марта составила 88,17%. Итоговая явка в Луганской народной республике, в свою очередь, составила 87,12%.

В Херсонской области итоговая явка - 83,87%, в Запорожской области на 15:00 явка превысила 85%.

Ранее в воскресенье глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что явка на выборах президента с учетом электронного голосования составила на 15:45 по Москве 70,81%.

Выборы в России проходят с 15 по 17 марта. Проголосовать онлайн на портале mos.ru можно до 20 часов воскресенья.

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