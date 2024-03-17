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"Потрясены и опустошены": Уильям и Кейт Миддлтон сделали заявление о разладе в браке

18:45
  • воскресенье
  • 17 марта 2024

Кейт перестала появляться на публике с конца 2023 года

Стала известна реакция принца Уильям и Кейт Миддлтон на слухи о разладе в их семье. Как рассказали близкие пары, они "потрясены и опустошены".
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По словам знакомых Уильяма и Кейт, вскоре супруги, скорее всего, публично прокомментируют спекуляции о проблемах в браке. Кроме того, они выскажутся о состоянии принцессы Уэльской после полостной операции, которую она якобы перенесла в конце прошлого года.

Не намерены они и нарушить практику публикации новых фотографий в честь дня рождения своих детей. Предполагается, что 23 апреля супруги публично поздравят сына, принца Луи, с 6-летием.

"Они ценят любовь и привязанность публики к своим детям и знают, что общественность хочет видеть их в дни рождения", — заявил источник Daily Mail.

Кейт Миддлтон перестала появляться на публике с конца 2023 года из-за перенесенной полостной операции. Скупая информация о состоянии ее здоровья породила массу слухов. По данным СМИ, причиной исчезновения Кейт могла стать измена принца Уильям.

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