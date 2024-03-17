Третий розыгрыш по программе "Миллион призов" состоится 18 марта

Победителей определят не позднее 10:00

Третий розыгрыш призов для участников электронного голосования пройдет 18 марта. Призовые баллы смогут выиграть москвичи, которые выбрали электронный формат голосования (онлайн или с помощью терминала электронного голосования).

Победителей определят не позднее 10:00. В этом году жители столицы, которые станут участниками электронного голосования, смогут выиграть от 1 до 5 тысячи баллов, а также умную колонку.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В Москве избирательные участки открыты до 20:00.

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