Роскомнадзор заблокировал более тысячи ресурсов с призывами к срыву выборов

Голосование идет три дня - с 15 по 17 марта

Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев сообщил, что Роскомнадзор заблокировал 1,3 тысячи ресурсов и публикаций с призывами к срывам выборов президента России, передает РИА Новости.

Зайцев добавил, что зарубежные DDos-атаки не оказали влияния на процесс выборов.

Прежде сообщалось, что в дни голосования кибератаки на ресурсы поступают с Украины, из Северной Америки и Западной Европы.

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