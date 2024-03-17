Предварительная явка в Москве составила 66%

Сообщили в Мосгоризбиркоме

По предварительным данным, явка на выборах президента в Москве превышает 66%, пишет РИА Новости со ссылкой на Мосгоризбирком.

Также сообщается, что Мосгоризбирком провел процедуру соединения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования.

Голосование, как очное, так и электронное, в московском часовом поясе завершилось в 20:00.

Итоги ДЭГ будут объявлены после 21:00, когда выборы завершатся по всей стране. Они проходили три дня - с 15 по 17 марта.

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