На ДЭГ явка составила 94%

Статистику привел глава Минцифры Максут Шадаев
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что явка на выборах президента России на дистанционном электронном голосовании составила 94%, передает ТАСС.
Инфраструктура ДЭГ в целом справилась, добавил министр.
В МИД России сообщили, что попытки Запада сорвать голосование "пошли прахом".
Выборы президента России идут три дня - с 15 по 17 марта. Голосование в московском часовом поясе, как очное, так и электронное, завершилось в 20:00 воскресенья.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"