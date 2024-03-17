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На ДЭГ явка составила 94%

20:39
  • воскресенье
  • 17 марта 2024

Статистику привел глава Минцифры Максут Шадаев

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что  явка на выборах президента России на дистанционном электронном голосовании составила 94%, передает ТАСС.

Инфраструктура ДЭГ в целом справилась, добавил министр.

В МИД России сообщили, что попытки Запада сорвать голосование "пошли прахом".

Выборы президента России идут три дня - с 15 по 17 марта. Голосование в московском часовом поясе, как очное, так и электронное, завершилось в 20:00 воскресенья.

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