Первая неделя Великого поста: что можно и что нельзя делать ближайшие семь дней

У православных христиан 18 марта начался Великий пост

У православных христиан 18 марта начался Великий пост. Первая неделя (или седмица, как называется она в церковном календаре) — самая строгая. И в плане питания, и в плане поведения. Многие воцерковленные люди даже берут отпуск на эти семь дней, чтобы полноценно погрузиться в пост.

В чем смысл Великого поста?

Великий пост установлен в память о сорока днях, которые Христос провел в пустыне. Постом и молитвой он боролся с искушениями, которыми терзал его дьявол. И победил. Пост – это сильнейшее орудие против греха в руках христиан. Человек совершает ради Бога небольшой поступок – отказывается от скоромной пищи и развлечений. Взамен получает силы на борьбу со страстями своими и внешними искушениями.

Великий пост продолжается сорок дней. К ним прибавляется еще Страстная седмица. И завершается все это самым радостным праздником — Пасхи или Воскресения Христова. А чтобы радость была полной, священники советуют придерживаться поста как в питании, так и в пище духовной.

От чего отказаться в пост?

Традиционно люди стараются отказаться в пост от пищи животного происхождения: мяса, яиц, молока, рыбы. Но стоит помнить, что сосредоточившись на формальных правилах можно упустить саму суть поста. Если вместо скоромных продуктов есть "постное соевое мясо", научившись готовить его так, чтобы оно на вкус не отличалось от говядины, то это самообман. Человек не отказался от вкусной еды. Он просто немного "подкорректировал" ее происхождение. Это относится и к "постному" майонезу, и к прочим вкусным постным продуктам.

Не стоит искать удовольствия в пище. В эти дни она нужна лишь для того, чтобы насытиться. К тому же почти все священники сходятся во мнении, что если тяжело питаться скудно, а мысли только о еде, то лучше нормально поесть. И думать о своей душе.

Нельзя сводить пост лишь к изменению в системе питания. Пост – это не диета. Стоит отказаться и от самых любимых развлечений: залипать в гаджетах, смотреть длинные сериалы, играть в компьютерные игры или в приставку. На Руси издревле в эти дни были закрыты все увеселительные заведения. Поэтому стоит ограничить походы в театр и кино, отказаться от вечеринок.

Как питаться в первую неделю поста?

Первая неделя поста, традиционно, самая строгая. Если заглянуть в календари, которыми заполнены все сайты в интернете, то можно увидеть, что первые два дня пищу не едят. Однако священники не устают напоминать, что это – монастырский устав. Он предназначен для людей, которым не нужно далеко ехать, много работать. Обычному человеку это не подходит. Поэтому достаточно отказаться от пищи животного происхождения. А если позволяет здоровье, то провести два-три дня на сыроедении.

Питание по уставу кратко выглядит так:

понедельник, среда, пятница — сырая пища без масла, один раз в день;

вторник, четверг — вареная пища без масла, один раз в день;

суббота, воскресенье — вареная пища с маслом, разрешается вино.

Важно, что от поста освобождаются люди болящие (если у вас проблемы с ЖКТ или сердцем – не стоит геройствовать), дети до семи лет, беременные и кормящие женщины, а также путешествующие и осужденные. Для последних двух категорий послабления вводятся по той причине, что сложно найти постные продукты.

Что важно сделать в первую неделю поста?

В первую неделю Великого поста проходят самые продолжительные богослужения. В понедельник, вторник и четверг служат утреню, часы, последование изобразительных и вечерню. Литургия в этот период не совершается. А в среду и пятницу утреннее богослужение включает утреню, часы, изобразительны и Литургии Преждеосвященных даров.

С понедельника по четверг за Великим Повечерием принято читать Великий Покаянный канон святого Андрея Критского. Текст его посвящен воспоминаниям персонажей из библейской истории, начиная с Адама и Евы, именно в контексте совершенного ими греха и последующего покаяния. Многие христиане стараются в эти дни попасть на службу в храм. Если вам еще не понятен смысл того, что читается во время богослужения, то можно распечатать себе текст покаянного канона на русском языке. И следить по нему.

Пост – это время добрых дел. Стоит начинать их с первой же недели. Например, помочь престарелой соседке помыть окна. Или отвезти ком в приют для собак. Если хочется больших "подвигов", то можно обратиться в любой храм, расположенный рядом. Вас либо попросят помочь в самой церкви, либо отправят к кому-либо из прихожан, а возможно просто попросят обратиться в Синодальный отдел по благотворительности и социальному служению.

Чего не стоит делать в первую неделю Великого поста?

В первую очередь, не стоит употреблять пищу животного происхождения. Кроме того, не надо есть много сладкого, даже если это постные сласти. Нужно воздержаться от употребления вина.

Также в эти дни нужно прекратить сквернословить. Не надо сплетничать, да и просто проводить время в праздных разговорах. Не нужно желать никому зла, даже в мыслях.

Кроме того, стоит отказаться от развлечений. Отложить походы в кино и театр, на выставки, концерты. Стоит избегать шумных компаний. Не рекомендуется собирать грандиозные посиделки.

Также нужно попробовать обуздать свои страсти. Ничего не должно быть в жизни слишком. Поэтому стоит учиться терпению и самоограничению.

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