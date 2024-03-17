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Выборы-2024: первые итоги

21:18
  • воскресенье
  • 17 марта 2024

Общая федеральная явка составила 74,22%

В России завершилось голосование на выборах президента.

Общая федеральная явка составила 74,22%, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

Согласно данным, которые транслируются на сайте ЦИК, по результатам обработки около 30% голосов самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,6% голосов. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов - 3,9%, Владислав Даванков от "Новых людей" и "Партии роста" - 3,8%, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий - 3%.

Сообщается, что был установлен абсолютный рекорд по числу участников дистанционного электронного голосования - 4 миллиона 767 тысяч 974 избирателя. Кроме того, рекорд поставлен и по электронной явке - 94%, что является лучшим результатом за всю практику применения ДЭГ в России и в мире.

Что касается результатов в Москве, по результатам обработки дистанционного электронного голосования Владимир Путин набирает 89,1% голосов.

Выборы президента России продолжались три дня - с 15 по 17 марта.

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