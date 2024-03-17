Штаб Владимира Путина следит за оглашением результатов выборов

Работа кипит

Главная новость в Гостином дворе, где располагается штаб Владимира Путина, это только что оглашенные Центризбиркомом первые результаты, в том числе и данные экзитполов. Те цифры, которые известны, сотрудников штаба Владимира Путина, конечно, не могут не радовать. Ведь все это время они работали именно на такой результат. Причем это касается и рядовых специалистов, и сопредседателей, которые провели тут все три дня голосования. А до этого объехали всю страну.

"Эти выборы имеют принципиальное значение в нашей истории. Сегодня особая ситуация. В условиях яростного противостояния с Западом решение российского народа будет влиять на мироустройство всего человечества", - отметил Карен Шахназаров, гендиректор киноконцерна "Мосфильм", доверенное лицо Владимира Путина.

Работа была проделана колоссальная. Потому как это были не просто поездки по регионам. В ходе них сопредседатели штаба Владимира Путина общались с людьми, аккумулируя их просьбы и предложения. Выслушивали проблемы, крайне быстро сдвигая даже сложные вопросы с мертвой точки. В итоге ни одно из пожеланий граждан не осталось и не останется без внимания. И это тоже определило успех предвыборной кампании Владимира Путина.

"Владимиром Владимировичем Путиным была поставлена задача, чтобы выборы проходили абсолютно легитимно, прозрачно , справедливо. Я думаю, что с этой задачей штаб в целом справился. За всю избирательную кампанию у нас не было каких-либо нарушений Конституции, действующего законодательства", - подчеркнул Виктор Блажеев, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, юрист штаба Владимира Путина.

Впрочем, работа не закончена. Напротив, она кипит. На прямой связи с Гостиным двором - наблюдатели штаба из всех регионов нашей страны. Потому как подсчет голосов продолжается. И он по закону требует контроля со стороны представителей всех кандидатов.

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