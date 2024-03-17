Предварительные итоги выборов: Владимир Путин лидирует

Подсчет голосов продолжается

В России завершились выборы президента. Последними закрылись участки в Калининградской области. Голосование впервые проходило в течение 3 дней. Причем, граждане могли сделать свой выбор и в дистанционном формате. Это рекорд в современной истории России. В Центризбиркоме, куда стекается вся актуальная информация, приступили к подсчету голосов.

На 22 часа по московскому времени уже обработано свыше 38% протоколов. И с большим отрывом лидирует Владимир Путин. Сейчас у него 87,38% голосов. На втором месте - Николай Харитонов. На третьем - Владислав Даванков. Наконец, замыкает список Николай Харитонов Данные - предварительные. Цифры меняются буквально каждую минуту, ведь обработка протоколов продолжается, и будет идти всю ночь.

Предстоит подсчитать бюллетени за все 3 дня голосования на более чем 93 тысячах избирательных участках. На более чем 93 тысячах избирательных участках. Явка на этих президентских выборах стала рекордной за всю современную историю страны - 74,22% В лидерах Кузбасс, Чеченская Республика и Ямало-Ненецкий Автономный округ. Там проголосовали более 90% избирателей. Активны были и новые регионы. Выборы президента России там проходили впервые.

"Всем огромное спасибо. Всей стране, которая прошла эти выборы невероятно достойно. Как единый народ. Понимающий, что значат эти выборы... несмотря на все попытки, чтобы этого не произошло со стороны наших недругов. Мы справились. Ну, что? Вместе мы сила!", - заявила Памфилова.

На отдельные инциденты и провокации, которых единицы, участковые комиссии оперативно реагировали. К тому же в большинстве своем такие вот сообщения на поверку оказывались фейками. Роскомнадзор заблокировал более тысячи ресурсов с призывами сорвать выборы.

Так, что как бы ни старались представители киевского режима и западные кураторы, это никак не повлияет на результаты голосования.Сайт комиссии выдержал более 12 с половиной тысяч опасных воздействий. Надежно защищена и система дистанционного электронного голосования. Ей могли воспользоваться избиратели в 29 российских регионах, включая, Москву. Сделали это более 90% из тех, кто подавал заявления. Теперь данные предстоит расшифровать. Чуть более часа назад были собраны все ключи к системе. По сути, это такие флеш-карты, соединив которые, можно получить доступ к системе ДЭГ.

За ходом избирательного процесса следят наблюдатели от партий и общественных организаций. А также 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира. Они отмечают высокий уровень организации, открытость и прозрачность.

Обработки протоколов продолжается. Окончательная картина станет понятна уже к утру.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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