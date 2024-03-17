Кандидаты в президенты оценили первые итоги выборов

Идет обсуждение предварительных результатов

Оживленная атмосфера сейчас царит в избирательных штабах кандидатов в президенты России.

Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов вместе со своими однопартийцами и доверенными лицами анализируют и оценивают предварительные результаты прошедших выборов. Все три дня там в круглосуточном режиме осуществляли наблюдение и контроль за ходом голосования, чтобы фиксировать возможные нарушения. Сейчас в штабы продолжает поступать информация из регионов.

"Население как никогда сплотилось, когда Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин взял на себя колоссальную ответственность. Можно пожелать только одно - оправдать доверие своих избирателей", - заметил Харитонов.

"Без сомнения победитель - Владимир Владимирович Путин. Но для нас важно, что мы смогли донести нашу программу, программу партии "Новые люди". Для нас важно, что десятки тысяч человек присоединились к нам искренне и по-настоящему агитировали. Это наша первая попытка, первые президентские выборы, продолжим нашу работу", - отметил Даванков.

"ЛДПР продолжит работать с людьми, продолжит свои программные позиции развивать и работать по ним. Будем работать и будем добиваться - с президентом, с правительством", - указал Слуцкий.

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