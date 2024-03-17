Общее будущее: как проходило голосование на выборах президента России

Более 100 стран отправили своих наблюдателей

Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. И если в западных регионах страны, в том числе в Москве, у членов УИК - начало бессонной ночи, на Дальнем Востоке уже скоро рассвет. Однако работа и там не завершена.

В Приморье, на Чукотке и на Камчатке есть участки, где явка составила 100 процентов. Речь о рыболовецких судах и отдалённых поселках. А для жителей Донецка выборы президента России стали праздником. В ДНР, да и в других новых регионах, проголосовали более 80 процентов избирателей.

Сегодня открылись избирательные участки за границей. Большинство из них работали один день, а не три. У дипмиссий выстроились очереди. В Милане время коротали, распевая песни. На выборы президента наши соотечественники, живущие в Италии, пришли с триколорами, блинами и в сопровождении русского медведя. В Пекине голосовать приехал казачий хор, у артистов гастроли в Китае. И здесь у посольства - очереди. В Париже избиратели пошли голосовать, несмотря на дождь. Ажиотаж на участках в Израиле. В этой стране живет больше миллиона русских людей, и у многих - российский паспорт.

Более ста стран отправили в Россию своих наблюдателей.

"Мы увидели, что люди голосуют независимо и свободно. Они приходят сюда по своему желанию", - отметил Баттал Огут, член Высшего избирательного совета Турции.

"Я считаю, что выборы в России должны стать примером открытости и прозрачности для других стран. Я был наблюдателем во многих странах, включая США. Уровень прозрачности выборов в России самый высокий", - указал Рамон Эмилио Гори Таверас, председатель Партии за гуманизм Доминиканской Республики.

Вся информация от наблюдателей стекается в ситуационный центр Общественной палаты России.

А вечером в центре Москвы начала работу "Ночь выборов" - медиа-площадка, где в формате непрерывной трансляции следят за ходом главного политического события в России. Здесь о сложных темах обещают говорить понятным языком.

Из голосов каждого в итоге сложится общее будущее на следующие шесть лет.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"