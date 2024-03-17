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Путин по итогам обработки 35% протоколов набирает 87,48% голосов

21:47
  • воскресенье
  • 17 марта 2024

На втором месте Николай Харитонов с 4,04% голосов

Центризбирком продолжает подсчет голосов на выборах президента России. По данным на 21:46, обработано уже 35% протоколов. По предварительным данным, голоса распределились следующим образом*:

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Выборы-2024: первые итоги

— Владимир Путин — 87,48%;

— Николай Харитонов — 4,04%;

— Владислав Даванков — 3,88%;

— Леонид Слуцкий — 3,03%.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта.

* -данные согласно трансляции на сайте ЦИК.

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