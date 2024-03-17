ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Провокации Запада не помешали волеизъявлению российских граждан

22:03
  • воскресенье
  • 17 марта 2024

Технологии фейков были откровенно примитивны

В Министерстве иностранных дел России заявили о попытках вброса в сеть фейков о том, как голосовали на выборах президента за рубежом. Технологии откровенно примитивны: фото и видео очередей у российских посольств и консульств выдают за акции протеста. О провокациях сообщили наши послы в Вашингтоне и Лондоне. Но они не помешали волеизъявлению наших граждан.

Другое постановочное видео не выдержало никакой критики даже у тех, кому оно предназначалось, а это западная аудитория. Актер в военной форме с автоматом проверяет кабинки, потом двое задерживают мужчину - якобы на участке. Голос за кадром сообщает - "И вот так тут целый день". "Режиссура не дотягивает" - самый распространенный комментарий пользователей.

Не обошлось без инцидентов, к которым граждан склоняли провокаторы. Одну женщину заставили испортить аппаратуру под предлогом того, что ей спишут кредиты на 500 тысяч рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Выборы президента России
Выборы президента России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.