Провокации Запада не помешали волеизъявлению российских граждан

Технологии фейков были откровенно примитивны

В Министерстве иностранных дел России заявили о попытках вброса в сеть фейков о том, как голосовали на выборах президента за рубежом. Технологии откровенно примитивны: фото и видео очередей у российских посольств и консульств выдают за акции протеста. О провокациях сообщили наши послы в Вашингтоне и Лондоне. Но они не помешали волеизъявлению наших граждан.

Другое постановочное видео не выдержало никакой критики даже у тех, кому оно предназначалось, а это западная аудитория. Актер в военной форме с автоматом проверяет кабинки, потом двое задерживают мужчину - якобы на участке. Голос за кадром сообщает - "И вот так тут целый день". "Режиссура не дотягивает" - самый распространенный комментарий пользователей.

Не обошлось без инцидентов, к которым граждан склоняли провокаторы. Одну женщину заставили испортить аппаратуру под предлогом того, что ей спишут кредиты на 500 тысяч рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"