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МГИК: Предварительная явка на выборах президента в Москве превысила 66%

22:06
  • воскресенье
  • 17 марта 2024

Москвичи показали высочайшую активность

Предварительная явка в Москве на выборах президента России превышает 66%. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Могу сказать только одно: москвичи показали высочайшую, на мой взгляд, активность. На сегодняшний день явка, которая предварительная, превышает 66%. Подчеркиваю – предварительная. Количество полученных бюллетеней – все это сейчас еще меняется, поэтому пока мы говорим – что порядка 5 млн 379 тыс. 336 бюллетеней – предварительно", – сказала Кириллова.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Лидирует Владимир Путин с 87,34% голосов (данные по итогам обработки 40% голосов). На втором месте - кандидат от КПРФ Николай Харитонов, на третьем - Владислав Даванков. Замыкает список кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий.

 

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