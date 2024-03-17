ЦИК обработал половину протоколов на выборах президента

Владимир Путин лидирует
Центризбирком продолжает подсчитывать голоса на выборах президента России. Обработана уже половина протоколов на выборах президента России.
Владимир Путин лидирует на выборах с 87,34% голосов.
Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:
- Николай Харитонов — 4,11%;
- Владислав Даванков — 4,01%;
- Леонид Слуцкий — 3,11%.
Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Явка на этих президентских выборах стала рекордной за всю современную историю страны.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"