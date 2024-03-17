ОШ: Более 4,6 млн кибератак отразила московская система электронного голосования

Кибератакам также подверглась инфраструктура Общественного штаба

Московская система электронного голосования за время выборов президента России отразила более 4,6 млн кибератак. Об этом сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух.

"С самого начала голосования мы наблюдали за попытками нарушить работу системы электронного голосования Москвы. Всего было зафиксировано более 4,6 млн кибератак, которые велись в том числе из-за рубежа, и более 7,4 тыс. IP-адресов, с которых, предположительно, велась вредоносная активность", – сказал Массух.

Кибератакам также подверглась инфраструктура Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России. Средства информационной безопасности за дня заблокировали почти 1,3 млн запросов к системам штаба с подозрениями на вредоносную активность.

Лидирует Владимир Путин с 87,34% голосов (данные по итогам обработки 40% голосов). На втором месте - кандидат от КПРФ Николай Харитонов, на третьем - Владислав Даванков. Замыкает список кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"