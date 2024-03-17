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В Москве зафиксирована беспрецедентная поддержка Путина на выборах

22:58
  • воскресенье
  • 17 марта 2024

За действующего президента проголосовали свыше 87% избирателей по стране

В Москве зафиксирована беспрецедентная поддержка Владимира Путина. Такой вывод можно сделать, исходя из предварительных итогов голосования.

"По предварительным данным Московской городской избирательной комиссии – выше 66% явка на выборах президента России в столице. И, конечно, мы с вами видим беспрецедентный, безусловно, успех кандидата Путина, это демонстрирует уровень поддержки в городе", – сказал заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице Александр Асафов.

Владимир Путин по итогам обработки 55% протоколов набирает 87,30% голосов избирателей. На втором месте - кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,15% голосов. На третьем и четвертом местах — Владислав Даванков и Леонид Слуцкий.

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