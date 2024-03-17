В Москве зафиксирована беспрецедентная поддержка Путина на выборах

За действующего президента проголосовали свыше 87% избирателей по стране
В Москве зафиксирована беспрецедентная поддержка Владимира Путина. Такой вывод можно сделать, исходя из предварительных итогов голосования.
"По предварительным данным Московской городской избирательной комиссии – выше 66% явка на выборах президента России в столице. И, конечно, мы с вами видим беспрецедентный, безусловно, успех кандидата Путина, это демонстрирует уровень поддержки в городе", – сказал заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице Александр Асафов.
Владимир Путин по итогам обработки 55% протоколов набирает 87,30% голосов избирателей. На втором месте - кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,15% голосов. На третьем и четвертом местах — Владислав Даванков и Леонид Слуцкий.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"