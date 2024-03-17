ЦИК подсчитал 60% голосов: Путин лидирует

Действующий президент набирает 87,27%
Центризбирком продолжает подсчитывать голоса на выборах президента России. Обработано уже 60% протоколов.
Владимир Путин лидирует с 87,27% голосов.
Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:
- Николай Харитонов — 4,18%;
- Владислав Даванков — 3,99%;
- Леонид Слуцкий — 3,12%.
Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Явка на этих президентских выборах стала рекордной за всю современную историю страны.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"