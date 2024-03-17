ЦИК подсчитал 60% голосов: Путин лидирует

Действующий президент набирает 87,27%

Центризбирком продолжает подсчитывать голоса на выборах президента России. Обработано уже 60% протоколов.

Владимир Путин лидирует с 87,27% голосов.

Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:

- Николай Харитонов — 4,18%;

- Владислав Даванков — 3,99%;

- Леонид Слуцкий — 3,12%.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Явка на этих президентских выборах стала рекордной за всю современную историю страны.

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