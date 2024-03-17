Действующий президент уверенно лидирует по результатам обработки 65% голосов

Владимир Путин приехал в свой выборный штаб в Гостином дворе, передает РИА Новости.

Путин поблагодарил волонтеров штаба за их очень важную для страны работу, отмечается в сообщении. Малое число жалоб в избирательном штабе на выборах президента говорит о качестве этой работы.

Также Путин подчеркнул, что Россия должна быть еще крепче, сильнее, эффективнее.

"Я вас всех хочу поблагодарить за совместную работу. Очень важная для страны работа, которая позволяет консолидировать общество, показать правильность нашего выбора, пути и создать условия для дальнейшего движения вперед. Чтобы Россия была крепче, сильнее, эффективнее и имела возможность решать все те задачи, о которых я говорил в послании", - сказал действующий глава государства.

По результатам обработки 66% голосов на выборах президента, самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,22%. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов - 4,17%, Владислав Даванков от "Новых людей" - 4,07%, Леонид Слуцкий от ЛДПР - 3,14%.

Выборы в России проходили три дня - с 15 по 17 марта.

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