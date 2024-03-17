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Путин: Россия должна быть еще крепче, сильнее и эффективнее

23:50
  • воскресенье
  • 17 марта 2024

Для этого есть все условия

Владимир Путин в воскресенье поздно вечером приехал в свой избирательный штаб, где пообщался с его сотрудниками.

По его словам, Россия должна быть ещё крепче, сильнее и эффективнее. Для этого есть все условия, подчеркнул Путин.

Он также отметил, что малое число жалоб в избирательном штабе на выборах президента говорит о качестве работы.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин по итогам обработки почти 70% протоколов набирает 87,18% голосов избирателей. Явка на этих президентских выборах стала рекордной за всю современную историю страны.

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