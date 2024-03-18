Путин объяснил высокую явку на президентских выборах

Сегодня Россия защищает свое право на развитие

Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, связал высокую явку на выборах президента с драматизмом ситуации и тем, что Россия с оружием в руках защищает свое развитие, интересы своих граждан.

Необходимо укреплять вооруженные силы, это происходит хорошим темпом, добавил глава государства.

Следует решать задачи спецоперации, укреплять обороноспособность, уточнил Путин, говоря о вызовах, которые стоят перед его новым президентским сроком.

Как подчеркнул российский лидер, сегодня кабмин, ЦБ и администрация президента работают в целом эффективно.

По результатам обработки 70% протоколов на выборах, Владимир Путин лидирует с 87,17% голосов.

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