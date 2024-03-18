ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин объяснил высокую явку на президентских выборах

00:06
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Сегодня Россия защищает свое право на развитие

Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, связал высокую явку на выборах президента с драматизмом ситуации и тем, что Россия с оружием в руках защищает свое развитие, интересы своих граждан.

Необходимо укреплять вооруженные силы, это происходит хорошим темпом, добавил глава государства.

Следует решать задачи спецоперации, укреплять обороноспособность, уточнил Путин, говоря о вызовах, которые стоят перед его новым президентским сроком.

Как подчеркнул российский лидер, сегодня кабмин, ЦБ и администрация президента работают в целом эффективно.

По результатам обработки 70% протоколов на выборах, Владимир Путин лидирует с 87,17% голосов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Выборы президента России
Выборы президента России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.