Путин: Инициатива в зоне спецоперации полностью принадлежит ВС России

Продвижение идет каждый день

Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что инициатива в зоне проведения специальной военной операции полностью принадлежит Вооруженным силам России.

Продвижение идет каждый день, добавил действующий глава государства. Потери у противника - очень большие.

Как уточнил Путин, если противнику нравится "мясорубка", то российским Вооруженным силам это даже выгодно.

Российский лидер указал при этом, что в приграничной с Россией зоне Киев сосредоточил до пяти тысяч военных. Потери у ВСУ там в результате попыток прорывов - под 100%.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"