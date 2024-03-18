Путин ответил на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады

Москва готова к мирным переговорам

Владимир Путин сообщил, что ему пока неизвестно о предложении президента Франции Эмманюэля Макрона остановить боевые действия в зоне СВО на время летних Олимпийских игр в Париже.

Как подчеркнул российский лидер, Москва выступает за мирные переговоры, но не для того, чтобы дать противнику возможность набраться сил. А для того, чтобы выстроить основательные, добрососедские отношения с Украиной, основанные на уважении российских интересов.

Вместе с тем Путин отметил, что олимпийское движение сегодня - крайне политизированное.

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