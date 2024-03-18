ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин ответил на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады

00:30
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Москва готова к мирным переговорам

Владимир Путин сообщил, что ему пока неизвестно о предложении президента Франции Эмманюэля Макрона остановить боевые действия в зоне СВО на время летних Олимпийских игр в Париже.

Как подчеркнул российский лидер, Москва выступает за мирные переговоры, но не для того, чтобы дать противнику возможность набраться сил. А для того, чтобы выстроить основательные, добрососедские отношения с Украиной, основанные на уважении российских интересов.

Вместе с тем Путин отметил, что олимпийское движение сегодня - крайне политизированное.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.