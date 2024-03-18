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Путин впервые прокомментировал смерть Навального

00:24
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Оппозиционного блогера собирались обменять, но не успели

Отвечая на вопросы журналистов, президент России Владимир Путин прокомментировал смерть Алексея Навального в тюрьме.

Навальный скончался 16 февраля в колонии "Полярный волк" на Ямале. Туда он был перевезен за несколько месяцев до смерти из исправительного учреждения во Владимирской области.

Уход Навального из жизни Путин назвал печальным событием.

Как уточнил российский лидер, была идея обменять Навального на россиян, находящихся в тюрьмах в западных странах. По словам Путина, он был на это согласен. Но только при условии, что Навальный не вернется в Россию.

"Но это (смерть) случается, такова жизнь", - заключил Путин.

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