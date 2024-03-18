Путин: Демократии на выборах в США мы не наблюдаем

Происходящее в США он назвал позором

Владимир Путин жестко ответил на вопрос американского журналиста, считает ли он демократичными выборы в России.

"Я считаю, что демократичны . И например, в некоторых странах, например, в США… Разве можно считать демократичным использование административного ресурса для того, чтобы нападать на одного из кандидатов в президенты США, используя в том числе судебные инстанции", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что у России нет предпочтений ни к одному из кандидатов. Москва готова работать с тем, кому окажут доверие избиратели.

"Но использовать ресурсы судебной системы... Ну это же просто стало смешным. И позором на весь мир для США, вашей демократической системы. Я имею все основания полагать, что никакой демократии на выборах в США мы не наблюдаем. Поэтому примите ответную шайбу", - сказал Путин.

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