ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: Демократии на выборах в США мы не наблюдаем

00:47
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Происходящее в США он назвал позором

Владимир Путин жестко ответил на вопрос американского журналиста, считает ли он демократичными выборы в России.

"Я считаю, что демократичны . И например, в некоторых странах, например, в США… Разве можно считать демократичным использование административного ресурса для того, чтобы нападать на одного из кандидатов в президенты США, используя в том числе судебные инстанции", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что у России нет предпочтений ни к одному из кандидатов. Москва готова работать с тем, кому окажут доверие избиратели.

"Но использовать ресурсы судебной системы... Ну это же просто стало смешным. И позором на весь мир для США, вашей демократической системы. Я имею все основания полагать, что никакой демократии на выборах в США мы не наблюдаем. Поэтому примите ответную шайбу", - сказал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
США
США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.