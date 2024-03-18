Путин допустил создание "санитарной зоны" на Украине

Глубина этой зоны будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть украинским средствам поражения

Владимир Путин, общаясь с журналистами, заявил, что Россия может создать "санитарную зону" на подконтрольных киевскому режиму территориях, чтобы защитить свои территории от обстрелов.

Как уточнил президент, глубина этой зоны будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть украинским средствам поражения - прежде всего иностранного производства.

Также глава государства добавил, что в Кремле подумают, с кем на Украине договариваться о мире.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"