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Путин допустил создание "санитарной зоны" на Украине

00:35
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Глубина этой зоны будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть украинским средствам поражения

Владимир Путин, общаясь с журналистами, заявил, что Россия может создать "санитарную зону" на подконтрольных киевскому режиму территориях, чтобы защитить свои территории от обстрелов.

Как уточнил президент, глубина этой зоны будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть украинским средствам поражения - прежде всего иностранного производства.

Также глава государства добавил, что в Кремле подумают, с кем на Украине договариваться о мире.

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