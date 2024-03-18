Путин: Солдаты НАТО уже присутствуют на Украине и погибают там

Российский лидер прокомментировал идею Макрона об отправке войск в зону СВО

Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что прямой конфликт России и НАТО теоретически возможен, как возможно все в современном мире.

Российский лидер прокомментировал инициативу французского коллеги Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину. По словам Путина, подразумевается, что эти войска не будут участвовать в боевых действиях, а займутся обучением солдат ВСУ, помощью в обслуживании западной военной техники.

Но подобное, подчеркнул Путин, уже и так происходит. Военнослужащие стран НАТО на Украине есть, но ничего хорошего для них там нет, они погибают в большом количестве, заметил глава государства.

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