Безоговорочное лидерство Путина: ЦИК продолжает подсчет голосов

Выборы президента шли три дня

ЦИК продолжает подсчет голосов на выборах президента России, которые продолжались три дня - с 15 по 17 марта.

На данный момент обработано 80% протоколов. Голоса распределились следующим образом:

- Владимир Путин - 87,15%;

- Николай Харитонов - 4,22%;

- Владислав Даванков - 4,04%;

- Леонид Слуцкий - 3,16%

На этих президентских выборах был установлен абсолютный рекорд по числу участников дистанционного электронного голосования - 4 миллиона 767 тысяч 974 избирателя. Кроме того, рекорд поставлен и по электронной явке - 94%.

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