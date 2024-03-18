Безоговорочное лидерство Путина: ЦИК продолжает подсчет голосов

Выборы президента шли три дня
ЦИК продолжает подсчет голосов на выборах президента России, которые продолжались три дня - с 15 по 17 марта.
На данный момент обработано 80% протоколов. Голоса распределились следующим образом:
- Владимир Путин - 87,15%;
- Николай Харитонов - 4,22%;
- Владислав Даванков - 4,04%;
- Леонид Слуцкий - 3,16%
На этих президентских выборах был установлен абсолютный рекорд по числу участников дистанционного электронного голосования - 4 миллиона 767 тысяч 974 избирателя. Кроме того, рекорд поставлен и по электронной явке - 94%.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"