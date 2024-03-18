Путин уверенно побеждает на выборах после обработки 85% протоколов

Путин набрал 87,19% голосов

Центризбирком продолжает подсчитывать голоса на выборах президента России. Обработано уже 85% протоколов.

Владимир Путин лидирует с 87,19% голосов.

Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:

- Николай Харитонов — 4,24%;

- Владислав Даванков — 3,99%;

- Леонид Слуцкий — 3,16%.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Явка на этих президентских выборах стала рекордной за всю современную историю страны. Владимир Путин уже приехал в свой предвыборный штаб и пообщался с его сотрудниками.

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