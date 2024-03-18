ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин побеждает на выборах после обработки 99% бюллетеней

07:55
  • понедельник
  • 18 марта 2024

На втором месте - Николай Харитонов

Владимир Путин с огромным отрывом от своих соперников лидирует на прошедших в нашей стране президентских выборах.

После обработки более 99 процентов бюллетеней действующий глава государства получает 87,32 сотых процента голосов избирателей. На втором месте - Николай Харитонов. Кандидату от КПРФ отдали голоса более четырёх процентов избирателей.

Третье место занимает кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, в его активе - почти 3,8 десятых процента голосов. Лидера ЛДПР Леонида Слуцкого поддержали чуть более трёх процентов избирателей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.