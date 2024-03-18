Путин побеждает на выборах после обработки 99% бюллетеней

На втором месте - Николай Харитонов

Владимир Путин с огромным отрывом от своих соперников лидирует на прошедших в нашей стране президентских выборах.

После обработки более 99 процентов бюллетеней действующий глава государства получает 87,32 сотых процента голосов избирателей. На втором месте - Николай Харитонов. Кандидату от КПРФ отдали голоса более четырёх процентов избирателей.

Третье место занимает кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, в его активе - почти 3,8 десятых процента голосов. Лидера ЛДПР Леонида Слуцкого поддержали чуть более трёх процентов избирателей.

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