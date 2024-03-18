Путин выступил на пресс-конференции в своем предвыборном штабе

Глава государства поблагодарил россиян

По завершении голосования Владимир Путин приехал в свой предвыборный штаб, где встретился с волонтёрами и ответил на вопросы журналистов. Но в первую очередь поблагодарил всех граждан России за оказанное доверие, подчеркнув, что все намеченные цели национального развития будут достигнуты.

В момент, когда Владимир Путин появляется в своем предвыборном штабе, уже подсчитано более половины бюллетеней. А данные Центризбиркома, пусть и предварительные, уже говорят об ошеломительной и безоговорочной победе действующего главы государства. Оттого начинает он, конечно, со слова благодарности:

"Я хочу поблагодарить граждан России. Мы все одна команда. Все граждане России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали. Еще раз хочу сказать - это крайне важная вещь. Она не носит формально-юридического характера. Источником власти в стране является русский народ", - отметил Путин.

После встречи с членами предвыборного штаба под овации и скандирование "Россия" Владимир Путин перемещается в соседний зал, где его уже ждут журналисты. И первый же вопрос от них касается явки на этих президентских выборах, которой не было никогда за всю новейшую историю России.

"Это связано с драматизмом тех событий, через которые проходит страна. Связаны с тем, что мы вынуждены с оружием в руках защищать интересы наших людей. И создавать будущее для суверенного развития нашей Родины. И результаты явки показывают, что рядовые люди чувствуют это и понимают, что от них многое зависит", - сказал Путин.

Но чтобы действовать эффективно, нужна команда. В мае правительство по закону должно уйти в отставку. В связи с этим у Путина спрашивают о возможных перестановках в кабмине. Будут ли они. И когда?

"Вы знаете, команда действует весьма эффективно. И результаты работы удовлетворительные. Это касается и правительства, и ЦБ, и администрации. Вопрос заключается в том, кто на каком месту будет работать, чтобы результат был максимальным. Я с руководством правительства и с ЦБ мы вместе подумаем в товарищеском режиме. Суетится не нужно. Закон дает время, так и будем делать", - сообщил Путин.

Впрочем, одними только выборами беседа ожидаемо не ограничивается. У Путина спрашивают про инициативу Макрона насчет прекращения огня на срок проведения Олимпиады в Париже. Владимир Путин заявил, что не слышал о таком предложении, сочтя, впрочем, его нереализуемым. При этом он опять подчеркнул, что Россия готова к реальным и предметным переговорам с Западом.

Еще одна тема, которую затрагивают на пресс-конференции, это атаки на Белгородскую и Курскую области неким добровольческим корпусом, который воюет на стороне Украины. Путин высказывается на их счет обстоятельно и конкретно.

"Вы знаете, в годы Великой Отечественной было такое подразделение, которое было создано предателем Власовым. Чем они закончили, хорошо известно. Вот тогда эти подонки воевали на стороне нацистов. Теперь эти подонки воюют на стороне неонацистов", - сказал Путин.

На этой пресс-конференции присутствуют и иностранные журналисты, предсказуемо задавая Владимиру Путину вопрос о демократии в нашей стране. "Если вы хотите спросить меня демократичны выборы в России или нет - я скажу, что демократичны", - заявил Путин.

К теме Украины в ходе этой пресс-конференции возвращаются неоднократно, спрашивая и про Зеленского, который выборы проводить не стал и в скором времени потеряет свою легитимность.

Ещё один вопрос касается возможного будущего Харьковской области в составе Российской Федерации, что, конечно, позволит минимизировать обстрелы Белгорода.

"Я не готов говорить о том, что мы хотим присоединять. Но думаю, что мы будем вынуждены создать некую санитарную зону, преодолеть которую противник не сможет", - заявил Путин.

Впрочем, тема выборов все-таки доминирует в вопросах журналистов. В том числе Путин рассказывает о том, как принималось решение о введении электронного голосования. Ну, и, разумеется, снова возвращаются к ошеломительным результатам, которые демонстрирует Владимир Путин на этих президентских выборах.

"Я мечтал о сильной, независимой России. И надеюсь, что результаты позволят нам вместе с русским народом добиваться этих целей", - заявил Путин.

Окончательные итоги выборов Центризбирком по закону подведет не позднее чем через десять дней после окончания голосования. Впрочем, цифры если и изменятся, то не сильно.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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