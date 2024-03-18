В целом по стране она составила почти 75%

Всю ночь оживлённая атмосфера царила и в штабах других кандидатов. Они также поблагодарили всех, кто принял участие в голосовании. Подсчёт продолжается. Но уже понятно, что явка на выборах президента России стала рекордной. Наиболее высокую активность продемонстрировали жители новых регионов.

Всю ночь участковые избирательные комиссии вели подсчет голосов. К этому моменту уже почти все протоколы обработаны. В Центризбиркоме особо отмечают рекордную явку. В целом по стране она составила почти 75 процентов. А это значит, что на выборах президента свои голоса отдали более 84 миллионов россиян. В лидерах Чеченская республика - боле 96 процентов проголосовавших. Показатели выше 90 процентов зафиксированы также на Чукотке, в Кабардино-Балкарии, Туве, Ямало-Ненецком автономном округе и Северной Осетии.

"Всем огромное спасибо. Всей стране, которая прошла эти выборы невероятно достойно. Как единый народ. Понимающий, что значат эти выборы... несмотря на все попытки, чтобы этого не произошло со стороны наших недругов. Мы справились", - заявила Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии России.

Повсеместно безоговорочную победу одержал Владимир Путин. Наибольшее число голосов - от 88 до 95 процентов - он получил в регионах Донбасса и Новороссии - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. А в целом результат действующего главы государства стал рекордным за все время его участия в президентских выборах - более 87 процентов, что почти на 12 пунктов больше, чем в 2018 году. Всю ночь в избирательных штабах других кандидатов царила оживленная атмосфера. Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков вместе с однопартийцами и доверенными лицами анализируют и оценивают предварительные результаты прошедших выборов.

"Без сомнения, конечно же, победитель - это Владимир Владимирович Путин. Но для нас важно, что мы смогли донести нашу программу, программу партии "Новые люди", - сказал Владислав Даванков.

Николай Харитонов поблагодарил всех, кто принял участие в выборах, а также активистов своего штаба и наблюдателей от КПРФ. И особо отметил общее настроение россиян.

"Население как никогда сплотилось, международному сообществу показали, как можно сплотиться, консолидироваться", - отметил Николай Харитонов.

Леонид Слуцкий назвал результат Владимира Путина историческим: "Нет сомнения, что выборы, которые сейчас проходят, станут очередным фактором еще большего сплочения общества и в целом русского мира. ЛДПР продолжит работать с людьми, продолжит свои программные позиции развивать и работать по ним".

По словам всех кандидатов, их представители не зафиксировали каких-либо серьезных нарушений. Ход голосования высоко оценили и международные наблюдатели из 106 стран. Официальные итоги выборы Центризбирком должен объявить не позднее чем через десять дней.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"