В Приморье подводят итоги голосования

Работа по подведению итогов выборов продолжается

В Приморье после обработки всех протоколов избирательных комиссий Владимир Путин побеждает, набрав 88,34 процента голосов. Явка в регионе превысила 75 процентов.

В Приморье сейчас подводят итоги голосования. Сегодня в 8 часов утра краевая избирательная комиссия представила первые результаты. И озвучила, как распределились голоса именно приморцев за кандидатов:

"Голоса распределились следующим образом: Даванков — 2,72%, Путин — 88,34%, Слуцкий — 4,07%, Харитонов — 3,35%".

По данным крайизбиркома, уже обработаны протоколы со всех избирательных участков. Явка именно в Приморье составила 75,05 процента. Участковые комиссии закончили принимать голоса жителей вчера в 20 часов. После этого началась работа с документами и бюллетенями.

Работа шла быстрее на участках, где установлены электронные комплексы обработки бюллетеней. Но в большинстве случаев подсчет голосов вели вручную. На этих выборах приморцам было доступно досрочное голосование, в населенных пунктах, где не было специальных помещений, работали выездные комиссии. Маломобильные граждане могли сделать свой выбор на дому. Избирательные участки открывали и в медицинских учреждениях. Особенной популярность пользовалась услуга голосования не по месту прописки, а по месту пребывания.

Протоколы участковых избирательных комиссий со всего края будут поступать во Владивосток еще в течение дня. Поэтому работа по подведению итогов выборов продолжается. Ну а, по данным краевого избиркома, трехдневное голосование в Приморье прошло без нарушений.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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