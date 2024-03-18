Путин уверенно лидирует на выборах по итогам обработки 99,43% протоколов

Данные опубликованы ЦИК России

На выборах президента Российской Федерации к 7:00 утра по московскому времени обработано 99,43% протоколов. Лидирует кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин, он набрал 87,32% голосов, сообщает ЦИК.

По данным Центральной избирательной комиссии, кандидат от КПРФ Николай Харитонов на втором месте, он набрал 4,32% голосов. Третьим идет кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков – у него 3,79%, а четвертым - кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,19% голосов.

Таким образом, Владимир Путин обеспечил себе победу в первом туре выборов президента. Общаясь с журналистами, кандидат заявил, что одни из основных целей для него на посту главы государства - решение задач в рамках СВО и укрепление вооруженных сил. Путин добавил, что все главные задачи развития страны были недавно изложены в послании Федеральному Собранию, передает ТАСС.

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