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Захарова: Россия ничего не крала у Запада

08:39
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Спикер МИД ответила на слова министра обороны Великобритании о выборах

Россия ничего не крала у Запада, но и своего отдавать не собирается. Такое заявление сделала в воскресенье, 17 марта, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Спикер МИД в своем Telegram-канале ответила на заявление министра обороны Великобритании Гранта Шеппса о том, что "Владимир Путин снова своровал выборы, но он не украдет Украину". Кроме того, британский политик заявил, что необходимо "остановить диктаторов и автократов, иначе они продолжат воровать еще больше".

Мария Захарова объяснила, почему на Западе "бесятся", а также напомнила британским властям об их внутренних проблемах.

Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали. Вот и бесятся. Привыкли же все у всех отбирать по праву "исключительности". Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась? Ищите, Шаппс.

Ранее Захарова уже указывала, что официальный Лондон быстро отыскивает где угодно "Новичок" и "руку Москвы", зато пропавшую принцессу Кейт Миддлтон уже больше двух месяцев не может найти.

При этом англосаксы предпринимали попытки вмешательства в президентские выборы в России. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев отмечал, что большая часть атак на систему дистанционного электронного голосования в Москве фиксируется с серверов в США и Великобритании.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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